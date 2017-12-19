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حسن الرداد يعتذر عن فيلم “كارما” لأن لديه عقدة الخواجة

بقلم

ديسمبر ١٩ ,٢٠١٧

اعتذر الفنان حسن الرداد مؤخراً عن المشاركة في فيلم “كارما” الذي يُشارك فيه كضيف شرف بمشهد واحد فقط.

أكد حسن الرداد أنه مشغول حالياً بمتابعة مرحلة المونتاج الأخيرة لفيلمه الجديد “عقدة الخواجة” المقرر عرضه يوم 15 يناير 2018 خلال إجازة منتصف العام.

وأشار الفنان حسن الرداد أنه ينتظر عرض فيلم “عقدة الخواجة” بشغف شديد، حيث أنّ الفيلم يعتبر مزيجاً بين الكوميديا والرومانسية والأكشن، وهو الأمر الذي دفعه لتشويق جمهوره عبر صفحات التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”انستجرام”. مؤكداً أنّ العمل مختلف تماماً عما قدمه في السابق، من أعمال سينمائية في مصر.

يُذكر أنّ فيلم “عقدة الخواجة” يشارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: هنا الزاهد وحسن حسني ومحمد لطفي وماجد المصري وسامية الطرابلسي وغيرهم. والعمل من تأليف هشام ماجد وشيكو، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي.

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