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حسن الرداد يعيش “عقدة الخواجة” فيظهر ب” لوك جديد”

بقلم ريما لمع

أغسطس ٢٨ ,٢٠١٧

بدأ الفنان حسن الرداد مؤخراً في تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد ” عقدة الخواجة ” المقرر عرضه في إجازة منتصف العام الدراسي، والذي يظهر فيه بـ ” لوك جديد” بعدما اتبع نظاماً غذائياً خاصاً، بالإضافة إلى تمرينات مكثفة استمر عليها منذ فترة، بهدف الظهور في الفيلم على نحو مختلف عما قدمه في أفلامه السابقة.

المشاهد الأولى من الفيلم، تمّ تصويرها بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، على مدار يومين متواصلين حتى ساعات الصباح الأولى.

تدور أحداث فيلم “عقدة الخواجة” في إطار كوميدي وأكشن ورومنسي. الفيلم من بطولة حسن الرداد، بيومي فؤاد، ماجد المصري، هنا الزاهد، سامية طرابلسي وآخرين . ومن تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج أحمد السبكي .

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