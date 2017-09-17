حسن الشافعي لوائل كفوري في عيد ميلاده: يا ملك

هنأ الموزع الموسيقى حسن الشافعي، زميله الفنان “وائل كفوري”، بعيد ميلاده، حيث نشر على حسابه بــ “انستغرام” صورة تجمعه بالفنان اللبناني، وكتب: “وائل إنت اتولدت في أهم يوم في السنة.. يوم عيد ميلاد بنتي كل سنة وأنت طيب يا ملك“.

وكان الإنسجام قد ظهر جليا بين “الشافعي” و”كفوري”، خلال برنامج “أراب أيدول”، حيث رصدت الكاميرات مشاهد ولقطات كوميدية لهما من كواليس البرنامج، كما حرصا بشكل كبير على نشر صور تجمعهما معاً، طيلة فترة البرنامج، الذي انضم إليه “وائل كفوري” عقب انسحاب مواطنه “راغب علامة”، الذي طفت على السطح أزمته مع الفنانة الإماراتية “أحلام”، وبدأت تظهر على كرسي اللجنة، قبل أن يعلن رسمياً غياب “علامة” وتعويضه بالنجم “كفوري.”