حسين الجسمي وكاظم الساهر يشاركان في تحدي القراءة العربي

شارك الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة” بحفل ختام توزيع جوائز مسابقة “تحدي القراءة العربي” في دورته الثانية، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعدد كبير من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

قدّم الجسمي أغنية جديدة أمام الحضور بعنوان “إقـــرأ” من كلمات هبة مشاري حمادة وألحان بشار الشطّي، وذلك في مسرح “أوبرا دبي”. فيما شارك في تقديم أغنيات في الحفل الفنان كاظم الساهر، والفنانة عبير نعمة.

وأكدَّ حسين الجسمي أنّ مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشعل فينا الأمل وتضيء على نماذج مشرقة من عالمنا العربي، مشيراً إلى أن الأغنية الذي قدمها بالحفل تتحدث عن القراءة والثقافة والفكر، وتهدف إلى تقديم مفهوم راق عن القراءة، وتشجّع على الاستمرار عليها في حياتنا ويومياتنا.

يذكر أن مشروع “تحدي القراءة العربي”، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل أكبر مشروع إقليمي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وصولاً إلى إبراز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة وشغف المعرفة.