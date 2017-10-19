حسين الجسمي يتلقى شهادة دكتوراه فخرية ثاني

منحت الكلية الكندية الدولية CIC في جمهورية مصر العربية، الفنان الدكتور حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة” شهادة الدكتوراه الفخرية، خلال الاحتفالية الكبيرة التي شهدت حضوراً رفيع المستوى، على رأسهم السفير جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، والدكتور دايل كييف رئيس جامعة كيب بريتون، الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية CIC، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس في مصر وعدد من الجامعات الكندية، وعدد من الشخصيات الإعلامية.

تسلّم الدكتور الجسمي خلال الإحتفالية الشهادة الفخرية وسط فرحة وتفاعل الحضور من المدعوين والطلبة وأولياء أمورهم، مؤكداً فرحه وفخره بهذا التكريم الذي جاء من قبل مؤسسة أكاديمية حكومية دولية تعتني بالثقافة والعلم وتخريج أجيال المستقبل، حسب ما أعرب عنه خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، وقال: “أشكر دولتي الإمارات لأنّ دعمها ومساندتها لي، إلى جانب حرصي وإجتهادي لنقل ثقافتي وثقافة بلادي الى العالم، أوصلني الى هذا المكان الأكاديمي الراقي وهذا التكريم الذي أفتخر به”، مضيفاً: “والأجمل أنني استلمه في هذه الأرض الطيبة التي أحبها مثلما أحبتني مصر وشعبها الكبير”، وقام باهداء هذا التكريم إلى وطنه وشعبه في الإمارات، ثم قام بغناء أغنيته الشهيرة “بحبك وحشتيني”، أتبعها بأغنية “بشرة خير”، وسط تفاعل ومشاركة الطلبة والحضور.

وقد تمَّ عمل فيديو خاص للفنان حسين الجسمي تضمن محطات مهمة في مسيرته الفنية والثقافية والإنسانية، عرض أمام الحضور عبر الشاشات المتعددة في قاعة الاحتفال.

يُذكر أنّ شهادة الدكتوراه الفخرية من الكلية الكندية الدولية CIC هي الثانية لحسين الجسمي خلال مسيرته الفنية، بعد أن كان قد كرّم بها من أكاديمية الفنون المصرية عام 2015 .