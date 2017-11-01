“زبون الصبر”حسين الجسمي يطرح ألبومه الجديد مطلع 2018

قرر المطرب الإماراتي حسين الجسمي طرح ألبومه الجديد، الذي وضع عليه مؤخراً لمساته الأخيرة في السوق مع مطلع عام 2018، وحرص على التنويع في الأغاني بين اللهجتين المصرية والخليجية تلبية لرغبات جمهوره، وقبل أن يطلق الألبوم فضل أخذ قسط من الراحة حيث سافر إلى أوروبا من أجل قضاء عطلة قصيرة.

بالفعل أنهى النجم حسين الجسمي جميع أغاني ألبومه الجديد، الذي تعاون فيه مع بعض الشعراء والملحنين والموزعين العرب من الخليج العربي ومصر، وكان قد تعود العمل معهم في صدارتهم نذكر الموزع ياسر أبو علي.

ومن بين أغاني هذا الألبوم نسلط الضوء على أغنية تحمل عنوان “زبون الصبر”، حيث كتب كلماتها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولحنها فايز السعيد، ومن ضمن الأغاني الجديدة سجل الجسمي أغنية “مذهل”.

ويبدو أن المطرب حسين الجسمي مازال يرفض جميع عروض التمثيل التي تنهال عليه كلما سافر إلى مصر بغرض تسجيل أعماله الفنية آخرها كانت عروض تلقاها خلال زيارته إلى مصر، لكنه مازال لم يحسم في هذه المسألة في الوقت الحالي، ويفضل تسخير كل وقته وجهده لأغانيه، لكنه لا يرفض إذا تعلق الأمر بتقديم تتر مسلسلات رمضان.