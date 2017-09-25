حسين الجسمي يقاسم السعوديين أفراحهم في اليوم الوطني

النجم ود. حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة”، اعتبر وقوفه أمام الجمهور السعودي في الاحتفالية الكبيرة في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في مدينة جدة، بأنه كان بين أهله وناسه في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “احتفلت بالسعودية وكأنني أحتفل في الإمارات .. أهلي وناسي وأخواني وعشيرتي.. شكراً لرقيكم #معا_أبداً”، وذلك خلال وقوفه على المسرح وسط تفاعل الجمهور الكبير معه.

شهدت مشاركة حسين الجسمي في الاحتفالية الوطنية الكبيرة، تقديم أوبريت الحفل الرسمي في بداية الحفل الذي نُقل على الهواء مباشرة عبر مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية، وبمشاركة 11 فناناً من أهم نجوم الأغنية الخليجية، من كلمات الشاعر السعودي خالد المريخي وألحان “سهم”، حيث أكد الجسمي سعادته بهذا الجمع الكبير لنجوم الفن السعودي والخليجي ابتهاجاً بالذكرى الـ87 على توحيد المملكة العربية السعودية.

هذا وتمَّ تكريم الجسمي بدرعين تكريمين عن مشاركته في الحفل الوطني، وتمَّ منحه الفانيلة الخاصة للمنتخب السعودي لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا، كتب عليها اسمه، وذلك من قبل منظمي الحفل الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا.