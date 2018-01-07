حسين الجسمي يهدي جمهوره أغنيتين جديدتين في رأس السنة

أطلق النجم الإماراتي حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة”، أغنيتين جديدتين خلال حفله الأخير الذي اختتم فيه حفلاته الفنية للعام الماضي، مفتتحاً حفلات عام 2018، وسط المعجبين بفنه في حفل أحياه بمدينة أبو ظبي الإماراتية، وهدية الجسمي لجمهوره كالعادة جاءت متميزة وحملت مفاجأة سارة.

استمتع جمهور الفنان الخليجي المتألق حسين الجسمي كثيراً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليلة نهاية عام 2017 وخلال استقبال اليوم الأول من السنة الجديدة، حيث كان المطرب مرفوقاً بفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وحرص على تقديم أغاني متنوعة لامس بها مختلف الأذواق على اختلاف الأعمار للجمهور الذي حضر الحفل، و بالفعل تمكن من إشعال فرحة الجمهور، علماً أنه شاركه الليلة الفنية الرائعة نجم الجيل تامر حسنى.

وكشف حسين الجسمى عن مفاجأة أفرحت كثيراً جمهوره، وتمثلت في أغنية جديدة منفردة حملت عنوان “أحبك”، حيث كتب كلماتها الشاعر أحمد الصانع ووزعها موسيقياً وأشرف على المكس والماستر المايسترو وليد فايد.

وبالموازاة مع ذلك أطلق الفنان الإماراتي كذلك أغنية وطنية جديدة حملت عنوان “اصعد بعزمك، ” حيث تعاون فيها مرة أخرى مع الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، ولحنها له وقام بتوزيعها المبدع وليد فايد.