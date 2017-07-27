حسين الديك يرد على اتهامه بالتهرب من الضرائب في تونس

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رفض الفنان السوري “حسين الديك” الدخول في مواجهة إعلامية مباشرة مع “مقداد السهيلي” الكاتب العام للنقابة التونسية قطاع الموسيقى، مؤكداً أن رده على الدعوى القضائية التي رفعت ضده على خلفية دخوله بشكل غير شرعي وعدم أدائه الضرائب على الأموال التي يجنيها من حفلاته في تونس سيكون عبر محاميه، كما اعتبر أن الأمر يدخل في إطار حسابات شخصية يكفي الرد عليها بالقول: “لا يرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة.”

“الديك” الذي كان يتحدث لحظة وصوله إلى تونس للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الــ 35 من مهرجان بنزرت، اعتبر أن علاقته مع الجمهور التونسي علاقة قوية لن تؤثر عليها أي مراشقات إعلامية أو دعاوى قضائية.

يأتي ذلك، على خلفية الخروج الإعلامي للكاتب العام للنقابة الموسيقية لقطاع الموسيقى في تونس، الذي هاجم مجموعة من الفنانين العرب الذين يحلون ببلاده إما لإحياء مهرجانات أو أعراس أو حفلات خاصة، ومن بينهم الفنان “حسين الديك” حيث كشف أن الأخير يدخل إلى تونس “كسائح وفجأة تجده يغني في حفل خاص أو في حفل زفاف” دون أن يلتزم بعقد أو غيره، وأضاف “مقداد” في تصريحات إعلامية أن “الديك” وفنانين آخرين مثل “رامي عياش” و “أحمد شيبة”، يحصلون خارج إطار القانون على أموال طائلة وبالعملة الصعبة دون أن يؤدوا رسوم أو ضرائب لوزارة الشؤون الثقافية في تونس.

وأردف “مقداد السهيلي” في حديثه على أمواج إذاعة خاصة، أن النقابة التونسية تجندت لمحاربة خروج الأموال من تونس لكل فنان يدخلها بصفة غير قانونية ودون عقد عمل واضح البنود.

يذكر أن الفنان “حسين الديك” قد تم إيقافه بمطار قرطاج التونسي في وقت سابق، بسبب شكوى وضعت ضده لدى السلطات التونسية.