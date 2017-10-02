رفض هدية سيارة رولز رويس …..حسين الديك يحي حفلاً ناجحاً في دبي

لطالما انتظر جمهور حسين الديك في الإمارات ليسمعه ويسهر معه. ففي فندق “روضة البستان – روتانا”، كانت سهرة من السهرات التي نادراً ما يشهدها الفندق، من حيث الإقبال الجماهيري والنجاح، حيث غنى حسين الديك فيها كل ألوان الغناء. بدءاً من أغانيه الخاصة، إلى الأغاني الفولكلورية، إلى التراثية الطربية. ولم يتردّد بغناء العراقي والمغاربي أيضاً، نظراً لتنوّع جمهور الحاضرين.

أما المفاجأة اللطيفة، كانت عندما اعتذر الفنان السوري الشاب عن قبول هدية من أحد الساهرين عبارة عن سبحة مذهّبة، حاول تقديمها له في لحظة إنفعال بصوته وأغانيه، وعندما رفضها بكل لطف وأدب، قام المعجب بتقديم سيارته لحسين الديك، عندما قال له “يسعدني أقدّم لك سيارتي الموجودة عند باب الفندق، لتصبح سيارتك وهي سيارة رولز رويس سوداء.

تعتبرها سيارتك من هذه اللحظة، وتستطيع شحنها معك إلى أي بلد تريده”. فقبّل حسين الديك جبينه، واعتذر منه قائلاً “هديتك مقبوله، ومشكور أيها العزيز الغالي، واعتبرني كأني أخذتها، واسمح لي أن أقدمها لك بنفسي مشكوراً على كرمك”.

وطال الجدل بينهما، إلى أن تدخّل صديق مشترك، وقال له نبحث الموضوع لاحقاً.

بعد انتهاء الحفل قال حسين الديك:”بعد ثلات سنوات تقريباً، أعود إلى البلد الغالي والجميل والذي يزداد حلاوة كل يوم عن يوم.إالى إمارات الأمان، إمارات الشيخ زايد رحمه الله وبارك روحه، الذي أوصى بالعرب خيراً كل العرب. هذا الوطن الذي نفخر به بين دول ومدن العالم، بحضارته وثقافته وتميّزه بالبناء والإعمار. أشكر كل شخص ساهم بإنجاح هذا الحفل، وأتمنى لكل من في هذا البلد كل الخير، وأن يمنحهم وإيانا دائماً الخير والنجاح والأمان”.

وأعلن حسين الديك، أن حفلات أخرى سيحييها قريباً في أكثر من مدينة إماراتية.