لماذا بكى حسين فهمي بمهرجان الاسكندرية السينمائي؟

كانت مدينة الاسكندرية عروس البحر المتوسط على موعد أمس مع افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي، وتوافد عدد هائل من النجوم على مكتبة الاسكندرية التي تستضيف المهرجان في دورته ال 33 هذا العام.

افتتح المهرجان برئاسة الناقد أمير أباظة وفي حضور وزير الثقافة الدكتور حلمي النمنم.

ومن المقرر تكريم عدد من النجوم أشهرهم الناقدة نعمة الله حسين والفنانة صفية العمري والمخرج خالد يوسف ومدير التصوير عصام فريد، إلى جانب كوكبة من النجوم العرب مثل ميشيل خليفي و فريد بوغدير، كما سيتم تكريم النجمة الاسبانية ايده فوليش والفرنسية بياترس دال.

وقد صعد الفنان حسين فهمي إلى المسرح معلناً اختيار فيلمه “العار” لعرضه ضمن فعاليات تكريمه في المهرجان، وهنا دخل في موجة بكاء شديدة بسبب تذكره للنجم الراحل محمود عبد العزيز والذي شاركه بطولة الفيلم إلى جانب نور الشريف.

وعندما تماسك نفسه طلب من إدارة المهرجان أن تكون الدورة الحالية باسم الراحل محمود عبد العزيز، لكن أمير أباظة رئيس المهرجان أكد بأن الدورة الحالية تحمل اسم “حسين فهمي” في حين تقرر أن تكون الدورة القادمة باسم النجم “محمود عبد العزيز.”