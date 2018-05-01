حسين فهمي يسخر من عادل امام ويصرح “أنا الامبراطور”

استضافت جامعة بيروت الوطنية للفنان المصري حسين فهمي، والذي حل ضيفا على لقاء “قصة نجاح” وذلك بمناسبة اختتام الموسم الثقافي.

وخلال الزيارة تم تكريم حسين فهمي على مشوار حياته الفني والذي قدم خلاله للعديد من الأعمال المؤثرة في جميع أرجاء الوطن العربي.

أثناء اللقاء تحدث حسين فهمي عن العديد من المحطات التي مر بها في حياته، ابتداءا من طفولته وحياته الارستقراطية التي عاشها في كنف والديه، إضافة الى مرحلة دراسته بالخارج والتي ساهمت في تكوين شخصيته بشكل كبير.

ولم ينس حسين فهمي أيضا التحدث عن النساء في حياته، وقد أفصح عن تكراره لتجربة الزواج لمرات عديدة، ولم ينكر كذلك تعرضه للخيانة.

وخلال اللقاء سأله أحد الحضور عن عمله مع الزعيم عادل امام، فرد مستنكرا “هو في حد اسمه الزعيم؟!”

وأردف قائلا “اسمه عادل امام… إيه الزعيم دي؟!”

ولم يكتف حسين فهمي بذلك، بل صرح قائلا ” أنا قدمت مسرحية اسمها الامبراطور” عليك أن تناديني بالأمبراطور إذن.