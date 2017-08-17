بعد نفيها دفعه مؤخر صداقها.. محامي حسين فهمي يهدد بمقاضاة لقاء سويدان

هدد محامي الفنان حسين فهمي، بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة لقاء سويدان طليقة حسين فهمي، بتهمة القذف والسب العلني، بعد تصريحها الأخير عبر وسائل الإعلام بأنها لم تتقاض مؤخر صداقها والذي يفوق ال29 ألف دولار، تنفيذاً لقرار محكمة نهائي، واتهمها بالتماطل في التنازل عن الصيغة التنفيذية للحكم القضائي طبقاً لما ينص عليه القانون ليسلمها المبلغ المالي، وكشف بأن موكله حسين فهمي سلم له المبلغ تنفيذاً للحكم القضائي، ويوجد في الوقت الحالي في مكتبه.

وكانت لقاء سويدان قد قالت بأن طليقها السابق حسين فهمي لم يسلمها مؤخر صداقها المقدر ب 29 ألف و700 دولار، ولم ينفذ الحكم القضائي النهائي كما ادعى، مما جعل المحامي يسري السيد يسارع بإصدار بيان رسمي يرد فيه على لقاء سويدان، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما هددها بتحريك دعوى قضائية يتهمها فيها بالسب والقذف.

وجاء نص البيان الشديد اللهجة.. كالتالي: “..عقب صدور بيان شامل عن موكلي الفنان حسين فهمي، يفند فيه الإشاعات التي طالته في الأيام الأخيرة، وخصوصاً شائعة رفضه تنفيذ الحكم القضائي بدفع مبلغ 29 ألف و700 دولار لطليقته، السيدة لقاء سويدان، وقد خرجت علينا المدعية ومحاميها، بتصريحات صحافية متناقضة ومتكررة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، تارة تتهم موكلي بالكذب المتعمد والالتفاف على أحكام القضاء والاستهانة بها، وتارة أخرى تقوم بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية استناداً إلى هذه الادعاءات التي لا صحة لها..”.

وأضاف المحامي في إطار تبرئة ذمة موكله حسين فهمي: “.. منذ تاريخ صدور الحكم القضائي النهائي من محكمة الأسرة، يوم الأحد في 6 أغسطس الجاري، وتأكيداً منه على الاحترام التام لأحكام القضاء المصري، قام الفنان حسين فهمي، بإيداع مبلغ 29700 دولار في مكتبي صباح الإثنين، في السابع من أغسطس، ولاستكمال الإجراءات وإنهاء ملف هذه القضية بشكل نهائي، تواصلت بنفسي مع المدعية طليقة موكلي، وأبلغتها بوضوح أنني أريد أن أسلمها هذا المبلغ الذي بات أمانة عندي وموجوداً في مكتبي، لكن شرط أن تسلمنا التنازل عن الصيغة التنفيذية للحكم القضائي، وهي إجراءات قانونية لا بد من اتباعها في مثل هذه الحالات، وهذا ما كان يجب أن يدركه محاميها جيداً..”.

وفي الأخير أخطر المحامي بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد لقاء سويدان ومحاميها، كونها قامت بقذف وسب حسين فهمي وقال في هذا الشأن: “..كما أن محاميها اتصل بي قبل يومين، للغاية نفسها، وأكدت له مجدداً نفس الكلام، بأن المبلغ موجود وجاهز للتسليم، فور تسلمنا التنازل والصيغة التنفيذية، وبالتالي فإن التأخير في استكمال الإجراءات، يأتي من المدعية وليس من موكلي الذي أنهى الإجراءات الخاصة به، فإن ما أدلى به المحامي صلاح سليمان من تصريحات صحافية ضد موكلي، يندرج في القانون ضمن إطار السب والقذف العلني في حق موكلي، وإنني أعلن أنني سأتخذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضده وضد موكلته، لاتهامه الفنان حسين فهمي علناً بالكذب وعدم احترام أحكام القضاء..”.

..فهل سيعود الثنائي المنفصل مجدداً إلى أروقة المحاكم؟.. بالرغم من أن لقاء سويدان في آخر تصريح لها، أكدت أنه بعد الحكم القضائي النهائي الذي ألزم طليقها حسين فهمي بدفع مؤخر صداقها لم تعد لها أي صلة به.