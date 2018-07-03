حصة الحبشي : مشروعي ” فن تصنيع الشاي”

سوق “ قوت” أصبح اشهر من نار على علم بالنسبة للكثير من شبان وشابات الكويت من أصحاب الافكار والمشاريع التجارية الصغيرة الخاصة. لانه يتم من خلاله عرض كل منتجاتهم ومشاريعهم وافكارهم الجديدة وهو يعقد كل سبت من اول شهر في مكان يتم الإعلان عنه في الصحف.. ماذا يضم هذا السوق ومن هم المشاركون به وما هي أفكارهم ومشاريعهم وما هو رأيهم به؟.. أسئلتنا اتت اجاباتها من المشاركين في السوق.

حصة الحبشي شابة في مقتبل العمر في اوائل العشرينات حينما ارادت تنفيذ مشروعها التجاري فكرت كثيرا وبحثت عن فكرة جديدة غير مسبوقة تحقق لها النجاح والتميز فكانت الفكرة ان تقدم مشروعا متخصصا بفن تصنيع الشاي بطريقةجديدة غير مألوفة في الكويت وعن مشروعها قدمت لنا شرحا بقولها :

انا من عشاق شرب الشاي دائما وهو مشروب المفضل عن كل المشروبات الباردة او الحارة وحينما قررت ان يكون لي عملي ومشروعي الخاص اخترت الشيىء الذي لدي شغف ووله به فكان ” الشاي” لاني احبه وفكرت بطريقة تجعل منه مشروبا متميزا يرضي ذوق كل من يحب الشاي مثلي ويفضله عن سواه من المشروبات ، فابتكرت شايا مع الورد وشايا مع ليمنغراد وكذلك اقدم الشاي الأسودالعادي وبالنسبة لمشاركتي في سوق قوت هذه هي المرة الثانية التي اشارك بها بالرغم من بداية اتجاهي لتعريف الناس بدأ في شهر نوفمبر الفائت، واعتبر نفسي في بداية الطريق واطمح بان تكون مشاركتي في هذا السوق بابا مفتوحا ليتعرف الجمهور على مشروعي.