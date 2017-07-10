حفاظك على شباب دائم لبشرتك ليس مستحيلاً

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الحفاظ على الشباب الدائم ليس مهمة سهلة لكن في نفس الوقت ليست مستحيلة. كل ما عليك فعله هو المواظبة على الاهتمام ببشرتك من خلال:

تدليلها بوتيرة دائمة، والعناية بها بأحدث المستحضرات التي تلائمها.

حمايتها من أشعة الشمس التي تتسب بتضررها. لذا يتوجب عليكِ تطبيق المستحضر الواقي من الشمس طوال أيام السنة ( صيفاً وشتاءً ) وتكرار تطبيقه كل ساعتين. وبذلك تحمين بشرتكِ من التجاعيد ومن البقع الجلدية الداكنة.

تنظيفها بواسطة المستحضرات الملائمة، حيث يؤدي عدم الاهتمام بتنظيف البشرة إلى إصابتها بالجفاف وبالتالي إلى ظهور التجاعيد فيها.

ترطيبها بشكل جيد، فالترطيب اليومي بالكريمات، في الصباح والمساء، خصوصاً خلال تواجدك في الأماكن شديدة الدفء والبرودة، يعتبر أمراً ضرورياً لتعزيز مستويات المياه في البشرة. بالإضافة إلى تطبيق قناع مغذٍ للوجه يمكنكِ تحضيره في المنزل من عناصر طبيعية وفق نوع بشرتكِ أو شرائه من الأسواق.

تنشيط الدورة الدموية في البشرة من خلال استعمال منتج لتقشير البشرة مرة واحدة في الأسبوع. فهذا المقشر سوف يحافظ على نعومة بشرتكِ ويزيد من تدفق الدم الى الطبقات العليا فيها، فيتحول لونها الى وردي وتتجدد الخلايا فيها.

الحفاظ على العنق من الترهل، لأنها عرضة للتجاعيد تماماً كالوجه. لذلك لا تنسي أن تضعي المرطب اليومي عليها وأن تطبقي المستحضر المضاد من التجاعيد وأن تدلليها بالاقنعة المغذية مرة أو مرتين في الأسبوع، مع ضرورة تدليكها بواسطة الليفة، الماء والصابون كل يوم لتنظيفها ولتنشيط الدورة الدموية فيها.

الاهتمام بمحيط العينين.فلا تهملي تطبيق المستحضر الخاص بهذه المنطقة، المقاوم للتجاعيد الذي يحتوي على الفيتامين “سي” C، كل يوم في الصباح والمساء. خففي من السهر الطويل لأنه يتعب العينين ويتسبب في انتفاخهما وظهور التجاعيد حولهما لاحقاً، وضعي القليل من زيت اللوز، الذي يؤخر ظهور التجاعيد، على محيط عينيكِ قبل النوم، فهو يتفاعل مع البشرة جيداً بفضل الفيتامينين “أ” A و”إي” E الموجودين فيه.