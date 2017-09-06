حفلات جو رعد في بيروت استقطبت السياح العرب

أحيا مزين المشاهير والفنان جو رعد ثلاث حفلات في مطعم “موال”، في فندق غراند حبتور ببيروت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتكللت حفلات جو الثلاث بالنجاح. وكان لافتاً عدد السواح العرب الذين حضروا وتفاعلوا غناءاً ورقصاً في أجواء من الفرح، ما يؤكد عودة بيروت لاحتضان السواح بعد طول غياب.

هذا ويحضّر جو لإطلاق ألبومه الأول بعد انتهائه من تصوير كليب “شعندك” الذي سيبصر النور قريباً.

جو قدّم موسماً حافلاً بالأعراس والحفلات، يختتمه بألبومه الذي سيطلقه في احتفالين، الأول في بيروت والثاني في القاهرة.

لمشاهدة الفيديو، اضغط على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=c2P64v0MD-k&feature=youtu.be