يصور أغنيته الخاصة بهوليود….حفلات نجم ذا فويس “أمير دندن” تلقى نجاحاً كبيراً في أمريكا

يحيي الفنان الفلسطيني ونجم ذا فويس أمير دندن سلسلة من الحفلات للجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة الفنان المصري أحمد فهمي وفرقة “تراب بلادي” الشعبية، وذلك بعد مشاركته في العديد من المهرجانات والحفلات الفنّية في فلسطين.

ألهب دندن الأجواء في أولى حفلاته، حيث لاقت إقبالاً واسعاً وشغفاً لحضورها من قبل جمهور محبّيه ومعجبيه، انطلاقاً من ولاية ميشيجن مروراً بسان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، نيو جيرسي، إنديانا، وشيكاغو. ويستعد لإكمال حفلاته المقبلة التي ستُقام في ديترويت، شيكاغو، دالاس، فيرجينيا وسواها.

يُذكر أن سلسلة الحفلات تقام بتنظيم وبدعوة من جمعية “الحياة” للإغاثة والتنمية وهدفها الأساس هو دعم المستشفيات الفلسطينية والسورية.

وفي خضمّ تألقه في الحفلات، يستعد دندن لإطلاق أغنيته “سكّر كلامك”، حيث ستكون أغنيته الخاصة الأولى، وهي من كلمات وألحان الفنان صلاح كردي. وسيتم تصويرها في إمبراطورية صناعة السينما العالمية “هوليوود” في الولايات المتحدة الأمريكية.