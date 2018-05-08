تصاميم غريبة وإطلالات جريئة في حفل افتتاح “ميت جالا”

يعتبر “ميت جالا” من المناسبات السنوية الشهيرة والتي تقام لجمع التبرعات لصالح المؤسسات الخيرية، لكن تحولت المناسبة الى مهرجان عالمي يحرص نجوم المجتمع على حضوره بشدة.

وبذلك يتحول الحدث الى ما يشبه عرض الأزياء والذي تستعد له بيوت الموضة العالمية من العام الى العام.

وهنا رصدنا لبعض الاطلالات الجريئة لحفل افتتاح “ميت جالا” لهذا العام. فقد وصلت النجمة العالمية كاتي بيري الى الحفل في فستان مجنح غريب لفت الانظار اليها.

أما المحامية أمل كلوني فقد ارتدت فستانا أنيقا مزينا بالورود، في حين ارتدت ليندا كارتر فستان باللون الأزرق الداكن والذي يتكون من طبقات عديدة، وقد صممت دار زاك بوزن للفستان.

ظهرت أماناد سايفريد بفستان أصفر اللون ومخملي الملمس بكتف واحد صممته دار برادا.

وقد سيطر اللون الذهبي على إطلالات النجمات بشكل ملفت خلال حفل الافتتاح. أشهر الذين أرتدوا الذهبي كانت النجمة كيم كاريشيان و أوليفيا مون و جاسمين ساندرز وكذلك كيت بوسورث.

وعن أغرب الاطلالت جاءت طلة النجمة لينا ويث جريئة ومختلفة، حيث ارتدت فستانا واسعا يحمل ألوان قوس قزح.

أما المغنية الأمريكية ريهانا فقد ارتدت فستانا باللون الأبيض المائل للفضي، يتكون من توب قصير وفوقه ما يشبه الروب وكان ملفتا للنظر الحجم الضخم للتاج الذي تحمله فوق رأسها.

وتنوعت الاطلالت الجريئة في الألوان والتصاميم لتشكل حالة من الغرابة الملفتة.