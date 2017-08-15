حفل زفاف الفنانة جوي سلامة أسطوري

الممثلة اللبنانية الشابّة جوي سلامة، التي عرفها الجمهور بعد مشاركتها في عدد من المسلسلات أهمها “عشق النساء” و”إتهام”، ودعّت العزوبية، وزفّت إلى عريسها الشاب آلان حايك في حفل “من الأحلام”.

حفل الزفاف الضخم، تمَّ في “Nuit Blanche” في المنصورية، وحضره الفنان مروان الشامي، الفنان مارك عبد النور، المخرج سام كيال، الممثلان جو صادر وإيلي شالوحي إلى جانب عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

يُذكر أنَّ جوي عملت أيضاً في تصوير الفيديو كليبات سواء كبطلة للعمل أو مساعدة للمخرج سام كيال. وقد تألقت في ليلة زفافها بفستان رائع حمل بصمة مصمم الأزياء جان توما، فيما اهتمت كل من خبيرة التجميل رولا مرعب بمكياجها ومصففة الشعر ريتا تامر بتسريحتها المميزة.

وهنا بعض اللقطات من حفل زفاف جوي سلامة وآلان حايك بعدسة Saybs Production…