الديفا وحماقي وعباس أشعلوا ليلتها……حفل زفاف جنات اجتمع فيه أهل الفن والقانون والسياسة

احتفلت النجمة المغربية “جنات”، أمس الأحد في القاهرة، بحفل زفافها من المحامي المصري “محمد عثمان نعمان” أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس “عبد الفتاح السيسي”، ويعد حفل زفاف الأمس، بمثابة الشوط الثاني من الاحتفال بعقد القران حيث حرصت “جنات” خلال إعلانها الخطوبة وإبرام عقد زواجها بالمغرب على الاحتفال بالطريقة المغربية، بما فيها ليلة الحناء وارتداء القفطان وحملها على الهودج وغيرها من طقوس الزفاف المغربي.

وبالإضافة إلى عائلة العروسين، حضر ثلة من نجوم الفن والإعلام والقانون حفل أمس، في ليلة مغربية مصرية تألقت خلالها “العروس – المطربة”، بأداء أغنية كانت هدية لزوجها وهي ألحان “محمد يحيى”، وحملت توقيع المؤلف “أيمن بهجت قمر”، الذي صاغ كلماتها اعتماداً على وظيفة العريس، كرجل قانون، قبل أن تشعل النجمة المغربية “سميرة سعيد” الحفل بأداء أغنيتها الناجحة “هوا هوا” بطلب من “محمد حماقي” الذي أدى مجموعة من أغانيه إلى جانب الفنان “تامر عاشور”، و”هشام عباس”، و”أحمد جمال.”

الحفل عرف حضور الفنانة المغربية “حكمت”، وعدد من الموسيقيين والفنانين، “محمد ثروت”، “عصام كاريكا”، “أيمن بهجت قمر”، “محمد يحيى”، “وليد سعد”، “بهاء الدين محمد”، “بهاء سلطان” والمذيعة “جيهان عبد الله”… الخ.

كما حضر الحفل عدد من رجال السياسة والقانون، في مقدمتهم سفير المغرب بالقاهرة، والمستشار “عادل الشوربجي” نائب رئيس مجلس القضاء المصري، والمستشار “بهاء الدين أبو شقة” رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، واللواء “عبد الفتاح عثمان.”