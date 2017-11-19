حفل زفاف سيرينا ويليامز الفاخر بأجواء “الجميلة والوحش”

في واحدة من أكبر حفلات زفاف المشاهير هذا العام، والتي أطلق عليها بالفعل “الأضخم” احتفلت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز بحفل زفافها في صالة مركز الفن المعاصر في نيو أورليانز الأمريكية على أليكسي أوجينيان مؤسس موقع “ريدديت”.

ولقد شهد الحفل حضور عدداً كبيراً من المشاهير، واختار الزوجان لأجواء حفلهما قصة “الجميلة والوحش” في مشاهد مليئة بالرومانسية والحب والسعادة، حيث ارتدت سيرينا ثوباً من تصميم فيرساتشي.

لتستبدله بعد ذلك بزي رياضي من صنع شركة “نايكي” المختصة بمعدات و أدوات الرياضة، (يذكر أن ويليامز وأوجينيان لديهما طفلة تدعى ألكسيس أولمبيا.

ولقد حضر الحفل حوالي 200 شخصاً، أبرزهم بعض النجوم مثل المغنية الأميركية بيونسيه، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا.وكان أيضاً من بين الضيوف نجمة التنس الدنماركية كارولين وزنياكي، والأمريكية كيلي رولاند، والمغنية سيارا، ولا لا أنثوني، ومحررة مجلة فوغ آنا وينتور.

وأفادت التقارير أن تكلفة الزفاف قد بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، كما طُلب من الضيوف عدم إحضار هواتفهم المحمولة لأن مجلة “فوغ” حصلت على حقوق التغطية الحصرية للحفل، أيضاً تجاوز فستان سيرينا الأبيض أكثر من ثلاثة ملايين دولار مع قطع مجوهرات ماسية من عيار 14 قيراطاً. و

الفستان مصنوع من الريش الناعم من تصميم المصمم الإيطالية العالمية فيرساتشي. وقال المصدر نفسه إن فريقاً مكوناً من 5 أشخاص ساهم في تصنيع الفستان، مشيرة إلى أنه استغرق حوالي 1500 ساعة من العمل لتجهيزه.

يشار إلى أن الزوجين أعلنا خطبتهما في ديسمبر من العام الماضي بعد علاقة استمرت 15 شهراً، وجاء إعلان الخطوبة على شكل قصيدة نشراها على موقع “رديت” كانت بعنوان: “قلت : موافقة”. وأنجبت نجمة التنس سيرينا وليامز (37 عاماً) ابنتها أليكسيس أولمبيا قبل شهرين في إحدى مستشفيات فلوريدا بالولايات المتحدة. وكانت قد أعلنت أنها تعتزم العودة إلى التنس في بطولة أستراليا في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولقد هنأ باتريك موراتوغل مدرب سيرينا، العروس متمنياً لها “زفافاً سعيداً” على صفحته على موقع “انستجرام”.

سيرينا ويليامز بولاية ميشيغان الأمريكية. هي لاعبة تنس أمريكية محترفة، تحتل حالياً المركز رقم 1 في فردي تنس السيدات، وكانت الأولى عالمياً في 6 مرات منفصلة.