حفل زفاف أسطوري لنجمة ستار أكاديمي لارا إسكندر

في حفل زفاف أسطوري مميز احتفت المطربة المصرية الشابة لارا إسكندر نجمة ستار أكاديمى بزواجها، وفضلت أن يكون ضيوف هذا الحفل الذي وصف بالخيالي والمدهش من الأهل والأصدقاء المقربين، علماً أنه فرضت فيه رقابة أمنية صارمة ومشددة لمنع التقاط الصور والفيديوهات، حتى لا تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت العروس لارا فاتنة بسحر خاص في الفستان الأبيض الذي صممه لها العالمي زهير مراد.

فقد ارتبطت الفنانة الموهوبة لارا اسكندر من شاب مصري يدعى فيليب كاتشوني لكنه ينحدر من أصول أرمنية، وأقيم الحفل البهيج فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبالتحديد في الهواء الطلق The legend venue، علماً أن والد العروس رجل أعمال مصري من أصول إيطالية بينما والدتها لبنانية.

وشد فستان العروس الأبيض الأنظار وكان محل إعجاب كل من شاهده وبدا كالتحفة، وليس غريباً كونه من توقيع المصمم البارع زهير مراد، الذي لم يتردد في مشاركة الصورة الأولى للعروس عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت فاتنة مثل الأميرات، لأن الفستان جاء بلمسة الملكات لكن لم يخلو من اللمسة العصرية الجذابة.

يذكر أن حفل الزفاف أحيط بتعزيزات أمنية مشددة حتى لا تلتقط فيه الصور والفيديوهات ولا تتسرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والجدير بالإشارة فإن حفل الزفاف من توقيع نايمن قزي أشهر مصمم حفلات في لبنان.