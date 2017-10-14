أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يفاجئون سميرة سعيد في حفلها بالجامعة الألمانية

أمتعت النجمة “سميرة سعيد” الآلاف من طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، الذين حضروا الحفل الذي أحيته، أول أمس الخميس، احتفالاً بمرور 15 سنة على تأسيس الجامعة الألمانية، وعرف مشاركة للفنان “محمود العسيلي” أيضاً

وتفاعل طلاب الجامعة مع أغاني الديفا، التي باتت مطربة “الأجيال” بامتياز، حيث لا زالت تستقطب العديد من المعجبين من فئات شبابية بعد أكثر من 40 عاماً من العطاء الفني بين بلدها المغرب ومصر، ولم يتوقف الطلاب عن أداء مختلف أغانيها القديمة والجديدة، حيث أدت آخر أغنية لها باللهجة المغربية “مازال”، إضافة إلى “هوا هوا”، “يوم ورا يوم”، “بالسلامة”، “هو طيب معاكي”، “ماحصلش حاجة”، ورائعتها “قال جاني بعد يومين”… الخ.

وبدت “سميرة سعيد” خلال الحفل الذي حضره نجلها الوحيد “شادي”، غاية في الأناقة، بإطلالة اختارتها من تصاميم مؤسسة “تيمرازا”، فيما تعاملت مع مصفف الشعر “رافي”، وفي المكياج مع خبير التجميل “علاء التونسي.”

ومن مفاجأة الحفل هو إصرار عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، على انتظار الديفا بعد نهاية الحفل، لإهدائها باقة من الورد والتقاط بعض الصور معها.

يذكر أن الفنانة المغربية ستحيي يوم الجمعة المقبل، (20 أكتوبر الجاري)، حفلاً بالقاعة الكبرى لمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، في إطار اختتام فعاليات النسخة الـ 14 من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، وسيعود ريع هذا الحفل لصالح متحدي الإعاقة وجمعية ظهور الحياة للأطفال المعاقين، حيث اقترحت “سميرة سعيد” التبرع بجزء مهم من أجرها لصالح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.