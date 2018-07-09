حقائق حول فوائد بذور الشيا للتنحيف

كثر الحديث مؤخرا حول الأطعمة التي تساعد وتدعم خسارة الوزن وتقلل من الرغبة والشهية في تناول الطعام، فلقد أصبح الهاجس والتوجه العالمي الحصول على جسم رشيق والتخلص من السمنة باعتبارها بوابة الأمراض حتى تم تصنيفها مؤخرا على أنها مرض قائم بذاته.

ومن الأطعمة التي كثر الحديث حول فعاليتها مؤخرًا في إنقاص الوزن بذور الشيا فما مدى صحة فعاليتها في تلك المسألة؟

بذور الشيا أو ما يعرف بـ Chia Seeds عبارة عن بذور صغيرة الحجم تأخذ شكلا بيضاويا وغالبا ما يكون لونها أسودا مائلا للرمادي، وكلمة شيا تعني (القوة) وذلك لقدرتها على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، وهي مثالية كغذاء يمد الدماغ بالعناصر التي يحتاجها، وما يميز تلك البذور أنها لا تحمل طعما مميزا أو لاذعا لذا فمن السهل إضافتها على الأطعمة الأخرى والاستفادة من محتواها دون أن يتسبب ذلك في تغيير كبير في المذاق.

إن فوائد بذور الشيا في مسألة التنحيف أو الحصول على قوام رشيق ليست كما يتخيل البعض، فهي صحية ولكنها ليست سحرية في مساعدتك على ذلك، فبالرغم من محتواها المرتفع من الألياف الغذائية والبروتين، تعمل تلك الألياف على امتصاص كميات من الماء تدعم الشعور بالشبع والامتلاء كذلك فإن ما تحتويه من بروتين يحتاج لوقت أطول لهضمه مما يقلل الشهية والرغبة في تناول الطعام، ولكن من المؤكد أن بذور الشيا بمفردها لن تعمل شيئا ولا بد لمن يرغب في إنقاص وزنه باتباع نظام غذائي صحي ومدروس وممارسة الرياضة قد تكون فيه بذور الشيا حاضرة كاختيار صحي.

إن الواقع والعلم والدراسات أثبتت ذلك فلا يوجد طعام أو مشروب سحري يعمل على خسارة الوزن ولكنها منظومة متكاملة ونظام حياة فلا يجب أن ننخدع كثيرا بما يروج له وأن نبحث في الحقائق قبل أن نؤمن بما يشاع.