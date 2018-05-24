حقائق يجب معرفتها عن مرض الحساسية

الحساسية مرض مزمن يصاب به الشخص كنوع من أنواع ردة الفعل المبالغ فيها من قبل جهاز المناعة لدى الشخص.

نتيجة استثارته من أمر المفترض أنه غير ضار كالغبار وحبوب اللقاح والروائح العطرية والبخور، وبما أننا نعيش في هذه الأيام موسم الحساسية فلا بد أن يتعرف الشخص على نوع حساسيته حتى يحسن التعامل معها.

ومن الأخطاء الشائعة عند إصابة الشخص بالحساسية اعتقاد وجود نقص أو خلل في المناعة، بل على العكس عند تعرض مريض الحساسية لأحد المثيرات مثل حبوب اللقاح أو الغبار، فهذه المواد تتكون من مواد بروتينية تصل للجيوب الأنفية عن طريق الاستنشاق محدثة تهيج في الغشاء المخاطي لدى الشخص، وحين تصل تلك المركبات البروتينية للدم تحدث حالة استنفار لجهاز المناعة مظهرة أعراض الحساسية بحسب نوع الحساسية التي يعاني منها الشخص.

والمشكلة التي تزيد من تأزم مرضى الحساسية اعتقادهم أنهم يحتاجون فقط للدواء لإزالة نوبات الحساسية التي تظهر وتزيد بشكل كبير أثناء تغير الفصول والمواسم، وما يجب على مريض الحساسية معرفته أنه يلزمه المتابعة مع الطبيب المعالج المتخصص للحصول على تشخيص صحيح أولا ومن ثم رسم خطة علاجية قصيرة المدى لتجنب الأزمات ومواسم الذروة، وأخرى بعيدة المدى تعمل على تغيير ردة فعل جهاز المناعة ليختفي المرض بالتدريج.

هل هناك فرق بين الربو وحساسية الصدر؟

حساسية الصدر غالبا ما تظهر ما الشخص منذ طفولته وحين يتم إجراء فحص الحساسية لهؤلاء المرضى نجد أن أجسامهم بالفعل تحدث لها ردة فعل بسبب تهيج أو حساسية لمادة معينة من المرضى ونجدهم حساسيتهم مرتبطة بالمواسم وحبوب اللقاح وتغير الفصول.

أما الربو تتشابه أعراضه كثيرا مع حساسية الصدر ولكنه غير مرتبط بالمواسم ونجد هؤلاء الأشخاص لديهم الأعراض طوال السنة من كحة مزمنة وصفير في الصدر، في التنفس والشعور بالكتمة، والتي عادة ما تزداد في فترة المساء وتأتيهم على شكل نوبات تستمر معهم لمدة أسبوع أو أسبوعين.

وأغلب هؤلاء المرضى تظهر لديهم تلك الحالة في الكبر ولا تكون مصاحبة لهم في الصغر، كما أن أهم ما يميز هؤلاء المرضى تأثير الحالة النفسية على حدوث الأزمة من تعرضهم لتقلبات المزاج، فنجدهم كثيرو الضحك والبكاء ولديهم ما يعرف بـ Emotional extreme