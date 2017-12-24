حقبة جديدة للموسيقى العربية مع استراتيجية “أنغامي”الجديدة

ستشهد الموسيقى العربية حقبة جديدة، بعد أن أعلنت “أنغامي”، التطبيق الموسيقي الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع وسيم صليبي رئيس مجلس إدارة SAL&CO والذي جاء في المرتبة الـ52 ضمن لائحة “Billboard’s 2017 Power 100 List” ، كما صنّف “Hot Power Player” على لائحة ” Billboard Hip-Hop list 2017″ . وقد تُرجم هذا النجاح الكبير عالمياً من خلال إنضمامه إلى Maverick عبر شراكة مزدوجة لإدارة أعمال كبار النجوم العالميّين المُنضمّين لشركة تُعتبر الأكبر في مجال صناعة الموسيقى اليوم.

أعلنت “أنغامي” عن شراكتها مع وسيم صليبي، المتزوج من ملكة جمال أميركا لعام 2010 اللبنانية ريما فقيه، في احتفال أقيم في المقرّ الرئيسي للشركة في بيروت، احتفالاً بالسنة الخامسة لتأسيسها.

وسيتمحور دور SAL ، رئيس قسم الشَراكات الاستراتيجية، حول فتح آفاق الشركة عالمياً بالإضافة إلى التعاون مع نجوم عالميين ومُنتجين وموزعين، وذلك بهدف تعزيز التبادل الموسيقي وإطلاق المبادرات وتحقيق التعاون بين العالمين العربي والغربي.

علماً أنّ هذا النوع من الشراكات سيفتح المجال لـ”أنغامي” بالتمركز على قائمة الشركات العالمية كشركة رائدة في مجال الموسيقى والترفيه في العالم.