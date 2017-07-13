حقيقة الاتهام بسرقة أغنية ملحم زين “ضلي ضحكي” من ماجد المهندس

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يبدو أن النجاح الذي يحققه الملحن السوري علي حسون من خلال تعاوناته الناجحة مع أبرز النجوم أمثال نجوى كرم ورويدا عطية، قد دفع بالبعض الى تلفيق الأكاذيب واتهامه بأنه سارق لحن أغنية ملحم زين الجديدة “ضلي ضحكي” من كلمات فادي مرجان وتوزيع عمر صباغ والتي صدرت ضمن ألبوم ملحم زين الجديد “الجرح اللي بعده”، واتهمت بعض الصفحات على مواقع التواصل علي حسون بأنه سارق لحن أغنية “ضلي ضحكي” من أغنية “انا بلياك” للفنان العراقي ماجد المهندس.

يهم المكتب الإعلامي للملحن علي حسون نفي كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وإيضاح ما يلي:

١- تمَّ الاتفاق بين ملحم زين وعلي حسون على أغنية “ضلي ضحكي” عام ٢٠١٥ أي قبل صدور أغنية ماجد المهندس “انا بلياك” بعدة شهور، حيث صدرت أغنية ماجد المهندس خلال شهر كانون الاول/ديسبمر من عام ٢٠١٥ وقدم علي حسون وشاعر الأغنية فادي مرجان تنازلهما عن أغنية “ضلي ضحكي” في١٥ أيلول/ سبتمبر من عام ٢٠١٥، وكان علي حسون قد أنجز Guide الأغنية في 25 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2014.

٢- تجدون مع البيان صور تنازلات علي حسون عن أغنية “ضلي ضحكي” والتي توضح تاريخ التنازل حيث سحب في يوم أمس في العاشر من الشهر الحالي صورة طبق الأصل عن التنازل، وسوف تقوم شركة “بلاتينوم ريكوردز” المنتجة لألبوم ملحم زين “الجرح اللي بعده” بإرسال أوراق التنازل.

٣- تأخر صدور موعد أغنية “ضلي ضحكي” نتيجة الخلافات بين ملحم زين وشركة روتانا التي كانت مسؤولة عن أعماله قبل انضمامه إلى شركة “بلاتينوم ريكوردز”.

٤- أعرب ملحم زين عن استيائه من الأكاذيب الملفقة حول أغنية “ضلي ضحكي” ودعمه الكامل للملحن علي حسون الذي قدم له أغنية أخرى ضمن الألبوم حملت عنوان “طيري”.

٥- يشدد علي حسون على أنه سيلجأ للقضاء لمحاسبة كل من اتهمه زوراً بسرقة لحن أغنية “ضلي ضحكي”.