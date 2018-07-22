حكاية شيري عادل مع تويتر… فتحت الحساب الجمعة وأغلقته السبت وغردت مرة واحدة

بدأت شيري عادل في استخدام موقع تويتر الشهير يوم الجمعة الماضي مثيرة حالة من الجدل الشديد، وعندما قررت إغلاق حسابها على الموقع سادت نفس موجة الجدل أيضا، وعندما غردت للمرة الأولى والأخيرة كان الجدل رفيقا لها كذلك، فما حكاية شيري عادل مع موقع التغريدات الشهير “تويتر”؟

فتحت حسابها الرسمي يوم الجمعة الماضي، فما كان من جمهورها إلا تهنئتها، لكن كان هناك ربط بين زواجها من الداعية معز مسعود، وبين استخدامها لموقع تويتر، ازداد اليقين بوجود علاقة بين الزواج واستخدام تويتر مع اطلاقها للتغريدة الأولى، والتي كانت الأخيرة أيضا.

فقد غردت قائلة “صلوا على من كان لا يؤذي ولا يجرح أحداً بل كان كلامه طيباً للقلوب”.

ولأن الجمهور يعرف جيدا أسلوب شيري عادل، فقد استنبطوا بأنها لم تكتب هذه التغريدة، لتعود حالة الجدل من جديد.

كانت هناك العديد من التعليقات حول الأمر والتي كانت جميعها تدور حول تكهنات بأن الزوج هو الذي كتب التغريدة.

بالأمس أغلقت شيري عادل لحسابها الذي لم يستمر سوى يوم واحد فقط، لتثار التساؤلات من جديد حول أسباب توقف الحساب، وتزداد التكهنات أيضا بأن تغريدتها الوحيدة وما أعقبها من موجات الجدال كانت السبب وراء قرارها بإغلاق الحساب.