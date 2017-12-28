حكيم الأكثر طلباً لإحياء حفلات رأس السنة 2018

النجم حكيم كان قد دخل التاريخ هذا العام بغنائه على مسرح الأولمبيا الشهير في فرنسا، والذي سبق أن غنّى عليه كبار النجوم والمطربين في تاريخ الأغنية.

وبعد هذا الحدث التاريخي للفنان حكيم ونشاطه الكبير خلال عام 2017، يبدو أن الحظ لايزال يبتسم له، حيث تنهال عليه العروض لإحياء حفلات استقبال العام 2018.

وقد اختار حكيم ثلاث حفلات فقط من بين العروض المقدمة له، وهي: حفل فندق كونراد، وفندق وكمبينسكي وفندق دوسيت، ليصبح واحداً من بين الأعلى طلباً بين المطربين السوبر ستار في العالم العربي ويتحول إلى “البريمو” !.