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ثالث فنان مصري يقف على مسرح الأولمبيا….حكيم ينجح بأولى حفلات جولته الأوروبية

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سبتمبر ١٨ ,٢٠١٧

النجم المصري حكيم افتتح أولى حفلات جولته الاوروبية، والتي تحمل اسم “this is Egypt” لدعم السياحة المصرية، من مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بمشاركة الآلاف من الجمهور بمختلف جنسياتهم الذين شاركوا حكيم الغناء ببهجة كبيرة لحبهم لشخصه وفنه والفن المصري خصوصاً.

يواصل حكيم حفلاته في المدن الأوروبية من خلال سبع حفلات، منها الحفل الذي ينتظره بشغف علي مسرح الأولمبيا 23 سبتمبر الجاري والذي يدخل من خلاله التاريخ ليصبح ثالث مصري يغني علي هذا المسرح بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

يُذكر أنَّ حكيم كان قد تبنّى هذه الجولة لدعم مصر أمام قوى الشر وسوف يتبرع بأجره للأعمال الخيرية .

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