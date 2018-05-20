حلا الترك تقرر الاستقرار في الكويت

أكدت مصادر جد مقربة من والدة “حلا الترك”، أن الأخيرة تنتظر بلوغها السن القانوني الذي يسمح لها بمغادرة البحرين والاستقرار في بلد آخر، ومن تم الاستقلال بنفسها بغرض احتراف الفن والتفرغ له بشكل نهائي.

ذات المصادر أكدت لليقظة أن “حلا” تفضل الاستقرار في دولة الكويت، باعتبار النشاط الثقافي والفني المكثف بهذا البلد، وحجم الطلب عليها في الحفلات، إضافة إلى علاقتها ببعض الفنانين الذين يرغبون في دعمها باعتبارها نجمة تحمل مؤهلات الغناء والتمثيل معا، ووجه قد يتألق تلفزيونيا بأعمال مختلفة.

ونفت مصادرنا، استنادا إلى حديث والدة “حلا” أن يكون هناك ربط بين استقرارها في الكويت، وعودتها للاشتغال مجددا رفقة والدها “محمد الترك”، خاصة بعد زيارته الأخيرة لأسرته، وزيارة أبنائه له بشكل متواصل.