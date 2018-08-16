حلا شيحة تتلقى عرضا غريبا من احد المعجبين لكن شرط أن ترتدي الحجاب مرة أخرى

مازال العديد من المتابعين لأخبار الفنانة حلا شيحة تحت الصدمة، لأنهم لم يتقبلوا بعد خبر خلعها للحجاب، ومن أغرب ما تعرضت له هذه الفنانة العائدة من اعتزالها مؤخرا، تلقيها عرضا مثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هناك من المعجبين من اقترح عليها مبلغا ماليا مقابل ارتداء الحجاب مرة أخرى، وأسفر هذا العرض عن ردة فعل غير منتظرة من طرف الفانز، حيث أثار الكثير من السخرية.

تفاصيل العرض يكمن في إقدام أحد متابعي الفنانة المصرية حلا شيحة، على تقديم عرض مالي لها، لكن بشرط أن تعود لارتداء الحجاب مجددا، وجاء ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث لم يتردد أحد المتابعين للفنانة ويدعى خالد من إرسال رسالة لها حيث كتب مخاطبا:

“..مستعد أدفعلك 300000 جنيه.. بس ترجعي للحجاب يا أستاذة حلا.”، والتزمت حلا الصمت حيث فضلت عدم الرد على هذا العرض، لكن أحدثت هذه التدوينة سخرية عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، على خلفية أن هذا المبلغ يعد ضئيلا مقارنة بالمبلغ الكبير الذي يتقاضاه الفنان.

الجدير بالإشارة فإن الفنانة المصرية حلا شيحة، كانت قد صدمت جمهورها بعد ظهورها من دون الحجاب، وسارعت في الكشف في بيان رسمي عن عودتها إلى الفن بعد غياب استغرق أكثر من 12 عام، وفوق ذلك نشرت صور حديثة لها برفقة طبيب أسنانها، لتؤكد خبر نزعها الحجاب.

وكان آخر ظهور فني ل”حلا شيحة” في فيلم يحمل عنوان “كامل الأوصاف”، أمام الفنان الراحل عامر منيب عام 2006، وأطلت فيه على جمهورها بالحجاب.

ولا تملك حلا شيحة أي صفحة عبر موقع تويتر، حيث تبرأت من جميع الصفحات التي تحدثت بلسانها، وهذا ما جعلها تنشر رسالة على طريقة القصة عبر موقع “إنستغرام” أكدت فيها قائلة: “..وجب التنبيه هذا هو حسابي الوحيد الرسمي على إنستغرام، وأنا غير مسئولة عن أي أخبار أو تصريحات تنشر على أي حسابات أخرى..”.