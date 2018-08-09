حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل من جديد

في تصريحها لبوابة الأهرام المصرية أعلنت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عن رغبتها في العودة الى التمثيل من جديد.

وبحسب بوابة الأهرام فقد صرحت الفنانة حلا شيحة أنها تشتاق كثيرا للوقوف أمام الكاميرا، كما أنها ترغب بشدة في تمثيل أعمال تتعلق بالجانب الانساني أيضا وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها.

وأضافت شيحة أنها تعيش حالة من البهجة لأنها مقبلة على العودة الى الفن من جديد، وتمنت حلا شيحة أن تقدم أعمالا بنفس التأثير الذي أحدثته أعمالها التي قدمتها في الماضي.

وقد سبق هذا التصريح ظهور حلا شيحة بدون الحجاب في العديد من المناسبات، كما نشر طبيب أسنانها الخاص صورة لها برفقة أختها هنا شيحة بدون الحجاب، نفس الأمر أيضا ظهرت لها صورة مع محرر جريدة اليوم السابع وهي لا ترتدي الحجاب، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما صرحت الفنانة هنا شيحة أن خبر عودة أختها للتمثيل صحيح تماما دون التطرق الى التفاصيل.