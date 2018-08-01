حلو المانجو بطريقة مبتكرة

لعشاق المانجو.. خاصة وأننا في أوج موسم تألقها نهديكم تلك الوصفة المبتكرة لحلو المانجو.
المقادير
- 5 حبات مانجو كبيرة
- 3 باكيت جيلي مانجو أو مشمش
- عصير ليمونه
- 2 قالب كيك فانيلا
- 3 باكيت دريم ويب
- 12 قطعة جبنة كريمية
- 1 علبة قيمر (قشطة) كبيرة
- كوب عصير أناناس
- قطع مانجو للتزين
الطريقة:
- تقشر المانجو ويتم تقطيعها ونزع البذرة منها ومن ثم يتم إضافة عصير الليمونة إليها وتوضع في الفيزر لمدة ساعة.
- في تلك الأثناء نقوم برص شرائح كيك الفانيلا في قالب بايريكس مناسب وتوزيع عصير الأنانس بالملعقة عليها ثم يتم وضع بعض مكعبات المانجو فوق قطع الكيك.
- لتحضير الطبقة الكريمية يتم إذابة باكيت من الجيلي في كوب من الماء المغلي وتقليبه حتى تمام الذوبان وتركه ليبرد نصف ساعة في درجة حرارة الغرفة.
- في الخلاط الكهربائي يتم خلط القيمر والجبنة والدريم ويب والجيلي الدافئ وقليل من المانجو المثلج في لنحصل على مزيج كريمي ناعم.
- يتم توزيع الكريمة فوق طبقة الكيك في البايركس وتسويته بالملعقة.
- يغطى الباريكس بورق نايلون شفاف ويترك في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
- لعمل الطبقة النهائية يذاب عدد 2 باكيت من الجيلي في ماء ساخن حتى الذوبان ومن ثم يوضع في الخلاط مع قطع المانجو المثلجة ويضرب جيدا.
- يتم سكب الخليط كطبقة نهائية على طبقة الكريمة بعد تماسكها وتغطى وتعاد مرة أخرى للثلاجة وتترك لمدة 3 ساعات أخرى.
- تزين بقطع المانجو الطازجة وتقدم باردة.
ملاحظات لنجاح الوصفة:
- لا يستخدم أبدا مانجو مثلجة جاهزة وإنما لطعم غني لا بد من استخدام مانجو طازجة.
- يجب عدم الاستعجال وترك طبقة الكريمة لتبرد تماما حتى لا تختلط مع الطبقة النهائية.
- يفضل أن يكون البايريكس ذات حواف غير مرتفعة ليسهل تقطيع القالب.
- يمكن تنفيذ الفكرة ذاتها في أكواب الجيلي لطريقة تقديم مختلفة.