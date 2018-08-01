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حلو المانجو بطريقة مبتكرة

بقلم

أغسطس ١ ,٢٠١٨

لعشاق المانجو.. خاصة وأننا في أوج موسم تألقها نهديكم تلك الوصفة المبتكرة لحلو المانجو.

المقادير

  • 5 حبات مانجو كبيرة
  • 3 باكيت جيلي مانجو أو مشمش
  • عصير ليمونه
  • 2 قالب كيك فانيلا
  • 3 باكيت دريم ويب
  • 12 قطعة جبنة كريمية
  • 1 علبة قيمر (قشطة) كبيرة
  • كوب عصير أناناس
  • قطع مانجو للتزين

الطريقة:

  • تقشر المانجو ويتم تقطيعها ونزع البذرة منها ومن ثم يتم إضافة عصير الليمونة إليها وتوضع في الفيزر لمدة ساعة.
  • في تلك الأثناء نقوم برص شرائح كيك الفانيلا في قالب بايريكس مناسب وتوزيع عصير الأنانس بالملعقة عليها ثم يتم وضع بعض مكعبات المانجو فوق قطع الكيك.
  • لتحضير الطبقة الكريمية يتم إذابة باكيت من الجيلي في كوب من الماء المغلي وتقليبه حتى تمام الذوبان وتركه ليبرد نصف ساعة في درجة حرارة الغرفة.
  • في الخلاط الكهربائي يتم خلط القيمر والجبنة والدريم ويب والجيلي الدافئ وقليل من المانجو المثلج في لنحصل على مزيج كريمي ناعم.
  • يتم توزيع الكريمة فوق طبقة الكيك في البايركس وتسويته بالملعقة.
  • يغطى الباريكس بورق نايلون شفاف ويترك في الثلاجة لمدة 3 ساعات.
  • لعمل الطبقة النهائية يذاب عدد 2 باكيت من الجيلي في ماء ساخن حتى الذوبان ومن ثم يوضع في الخلاط مع قطع المانجو المثلجة ويضرب جيدا.
  • يتم سكب الخليط كطبقة نهائية على طبقة الكريمة بعد تماسكها وتغطى وتعاد مرة أخرى للثلاجة وتترك لمدة 3 ساعات أخرى.
  • تزين بقطع المانجو الطازجة وتقدم باردة.

ملاحظات لنجاح الوصفة:

  • لا يستخدم أبدا مانجو مثلجة جاهزة وإنما لطعم غني لا بد من استخدام مانجو طازجة.
  • يجب عدم الاستعجال وترك طبقة الكريمة لتبرد تماما حتى لا تختلط مع الطبقة النهائية.
  • يفضل أن يكون البايريكس ذات حواف غير مرتفعة ليسهل تقطيع القالب.
  • يمكن تنفيذ الفكرة ذاتها في أكواب الجيلي لطريقة تقديم مختلفة.

 

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