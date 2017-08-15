حماس عادل إمام لعمل جزء ثاني من “طيور الظلام” لكن بشروط

تحمس النجم المصري عادل إمام لتقديم جزء ثاني من فيلم “طيور الظلام”، الذي تم إنتاجه في عقد التسعينيات وعرف نجاحاً كبيراً، لكنه وضع شروطاً من أجل المشاركة مرة ثانية في جزء جديد، من بينها توفر قوة السيناريو وعمق معالجة الأحداث لكل لما عاشته مصر بعد ثورة يناير، ووجود شركة إنتاج ضخمة حتى يتم تجسيد عمل مبهر.

أكد الزعيم عادل إمام في تصريحات إعلامية عن قبوله المبدئي بفكرة السيناريست الكبير وحيد حامد، من أجل طرح جزء ثان من الفيلم الذي يحمل عنوان “طيور الظلام”، الذي شاهده الجمهور العربي في عقد التسعينيات وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، على خلفية انتقاده للتطرف الديني والجماعات التي تمارسه.

لكن الزعيم اشترط على وحيد حامد سلسلة من المقاييس حتى ينضم إلى فريق العمل ويساهم في تجسيد المشروع، حيث تليق مثلما قال بهذا الفيلم الذي وصفه بالعظيم، وأول الشروط أن يكتب بشكل جيد ويعالج بعمق، حيث يسلط الضوء بشكل شفاف وموضوعي على ممارسات الإخوان بعد ثورة يناير، وخاصة تسليط الضوء على فترة حكم محمد مرسي، وإلى جانب انتقاء شركة إنتاج ضخمة وتوفير الدعاية الكبيرة له تكون قبل تجسيده، حتى لا يتعرض هذا العمل الفني إلى التشويه.

الجدير بالإشارة فإن الزعيم مازال لم يستقر بعد على العمل الدرامي، الذي سوف يقتحم به السباق الرمضاني المقبل لعام 2018، حيث تم لحد الآن اقتراح مشروعين يتصدرهما طرح جزء ثاني لمسلسله الأخير “عفاريت عدلي علام”.