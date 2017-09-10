حماس “حماقي وأحلام وإليسا وعاصي” لانضمامهم في لجنة تحكيم “ذا فويس”

تفاعل أعضاء لجنة التحكيم الملتحقون ببرنامج ذا فويس في دورته الجديدة مع حدث انضمامهم بكثير من الحماس، حيث نشر جلهم صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع بدء تصوير أولى حلقات الموسم الرابع من البرنامج، الذي يُعرض قريباً على MBC1 و MBC مصر.

النجم”عاصي حيلاني” سيكون الاسم الوحيد الذي بقي في البرنامج من بين الأسماء الفنية التي ساهمت بلجنة التحكيم منذ انطلاقه، وما بين الاستغناء عن البعض أو انسحاب الآخر، سيفتقد البرنامج لكل من الفنان “كاظم الساهر”، “شيرين عبد الوهاب” و”صابر الرباعي”، الذين تم تعويضهم بالفنانتين “أحلام” و”إليسا” و”محمد حماقي.”

الفنانة “أحلام” التي راكمت تجربة مهمة من خلال برنامج “أراب أيدول”، نشرت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لها ولزملائها من المؤتمر الصحفي، وتقدمت بالشكر إلى الناطق الرسمي باسم مجموعة MBC، “مازن حايك” وكل زملائها في اللجنة، مستحضرة نجاح البرنامج من خلال الفنانين المغادرين، حيث كتبت: “‫شكراً إم بي سي، شكراً للرائع الراقي مازن حايك وكل مدربي ذا فويس إليسا، عاصي ومحمد وكل الإعلاميين اللي حضروا المؤتمر وأتمنى موسم رائع، أتمنى أن تكون مشاركتي فعالة وتحبوني وأنتظر دعمكم لي جمهوري كما عودتوني، المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركتي في برنامج ذا فويس ahlam ahlamalshamsi مع أصدقائي الفنانين إليسا عاصي حماقي على شاشه كل العرب mbc1 أتمنى النجاح لهذا الموسم وأن مشاركتنا تكون ناجحة مثل أعوامه السابقة وما نحن إلا لنواصل النجاح السابق الذي حققوه الفنانين كاظم الساهر شيرين صابر الرباعي محبتنا الكبيرة لهم ولجمهورهم الرائع الكبير.”

أما الفنان “محمد حماقي” الذي يدخل غمار برامج اكتشاف المواهب لأول مرة، فقد علق على مشاركته عبر صورة له بالقول: “متحمس جداً لانضمامي لبرنامج ذا فويس في الموسم الرابع، وإن شاء الله يبقى موسم قوي.”

في حين اختارت صفحة الفنانة “إليسا” التي خبرت أيضاً قواعد هذا النوع من المسابقات من خلال مشاركتها ببرنامج “إكس فاكتور”، – اختارت- أن تضع صورة تجمعها بالفنانين “عاصي حيلاني” و”محمد حماقي” دون “أحلام”، ودونت: “إليسا مع زملائها في لجنة التحكيم من كواليس برنامج ذا فويس الذي سينطلق قريباً.”

بدوره “عاصي حيلاني” الذي يشارك في البرنامج للموسم الرابع، نشر صورة له، إضافة إلى صورة جمعته مع “إليسا” و”حماقي”، وكتب: “أعلن رسمياً مشاركتي ببرنامج ذا فويس مع كل من زملائي إليسا، حماقي وأحلام.”

قبل أن ينشر صورة تجمعه بطاقم البرنامج وبحضور الفنانة “أحلام” وزوجها، والفنان “محمد حماقي”، خلال دعوتهم لتناول وجبة العشاء،كتب معلقاً: “شرفوني اليوم على العشاء نجوم ذا فويس وإن شاء الله بداية خير.. لبنان دائماً يجمعنا.”