حماقي يتفوق على كاظم الساهر ويعيد الدفء إلى مسرح الأغنية العربية بموازين

نجح النجم المصري “محمد حماقي” في إعادة الروح إلى منصة النهضة الخاصة بالأغنية العربية، بعد أن استقطب جمهورا فاق الأعداد التي حضرت حفل الافتتاح الذي أحياه الفنان العراقي “كاظم الساهر”، وكانت الفنانة الشعبية “بوسي” قد قصت شريط الليلة المصرية في مهرجان موازين أمام جمهور ضعيف، قبل أن يتوافد عدد لا بأس به لحظات قبل نزولها المسرح وصعود مواطنها “حماقي” الذي أعاد الدفء إلى مسرح الأغنية العربية بعد حضور باهت سجله اليوم الثاني (مروان خوري وسعد رمضان)، واليوم الثالث (ملحم زين ورويدا عطية).

وتفاعل الجمهور مع أغاني “حماقي” خاصة “ما بالاش” التي تجاوز فيديو كليب الأغنية أزيد من 59 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، إضافة إلى أغانيه: “كان وكان”، “مايني”، “أبقى جنبه”، “وحدة وحدة”، “من قلبي”… الخ، قبل أن يفاجأ الجمهور بأدائه لأول مرة أغنية مغربية من التراث المغربي وهي “ناري ناري” لمجموعة “لمشاهب.”

وأشاد “حماقي” خلال الحفل بالأصوات التي يزخر بها المغرب، حيث كشفت تجربته ببرنامج المسابقات “ذا فويس” أن الأصوات المغربية كانت قوية و”ستقول كلمتها” في المستقبل، على حد تعبيره، كما أشاد خلال نفس الحفل، بأداء المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بروسيا، ووصفه بأفضل منتخب عربي في المونديال، حيث شرف العرب بأدائه المتميز أمام أقوى المنتخبات خاصة أمام نجوم المنتخبين الإسباني والبرتغالي.