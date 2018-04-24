حماقي يسجل ألبوما جديدا لطرحه بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم

بالرغم من التزامات النجم المصري محمد حماقي في برنامج The Voice “ذا فويس”، إلا أنه يعكف بالموازاة مع ذلك يعكف على تسجيل ألبومه الجديد، حيث ينوي إطلاقه في صيف 2018، أي مباشرة بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها روسيا، ومن المقرر أن يسجل النجم أغنيتين على طريقة الفيديو كليب.

إذا ينتظر أن يطير المطرب محمد حماقي بعد انتهاء تصوير برنامج The Voice، إلى إحدى الدول الأوربية من أجل الشروع في تصوير جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، حيث سيتم استغلالها في غلاف الألبوم وكذا الدعاية، وبالمقابل ينوي حماقي تصوير أغنيتين بطريقة الأغاني المصورة، وينوي طرح واحدة منهما بالتزامن مع طرح هذا الألبوم الجديد.

ويتعاون الفنان المصري حماقي مع العديد من الشعراء، نذكر من بينهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبد الله وخالد تاج وأحمد علي موسى وإلى جانب تامر حسين، أما فيما يتعلق بالملحنين فاختار حماقي الغناء من ألحان كل من عمرو مصطفى وشريف تاج وتامر علي ومحمد يحيى ومحمد النادي ومدين وشريف بدر وودود. ووقع اختيار الفنان في هذا الألبوم للعمل مع الموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.

ويحرص حماقي مع كل عودة له إلى مصر عندما لا يكون لديه تصوير حلقات برنامج “ذا فويس”، العمل على ألبومه حتى يكون جاهزا للطرح خلال صيف 2018.

يذكر أن آخر ألبومات محمد حماقي كان “عمره ما يغيب” الذي أطلقه عام 2015، ولم يقل عدد أغانيه عن 15 أغنية، ومن بينها “ياللي زعلان” و”عمره ما يغيب” و”نسيت” و “مايني”، وبالإضافة إلى أغنية “ما بلاش” و “كانت هناك”، “كان وكان” وما إلى غير ذلك.