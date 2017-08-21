بالصور: حماقي يشعل حفل زفاف مصطفى خاطر بحضور نجوم الفن

في ليلة صاخبة بالفرح والغناء احتفل نجم مسرح مصر مصطفى خاطر بزفافه على روان هلال بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وحضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والذين تجاوبوا بالرقص والغناء مع مطرب الحفل محمد حماقي، ورقص على كلمات حماقي كل من النجم ماجد المصري وسليمان عيد وأحمد فتحي وعلي ربيع ومحمد عادل امام ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن ومصطفى بسيط ومحمد توب وحمدي الميرغني ومحمد أسامة (أوس اوس)واسراء عبد الفتاح ودينا محسن (ويزو) والنجم الشاب عمر متولي واحمد وهبة وعلي السعيد وكذلك محمد ثروت ومحمد علي رزق وطاهر أبو ليلة وأشرف الشريف.

كما حضرت أيضا النجمة المتألقة ياسمين عبد العزيز بصحبة دنيا سمير غانم بالاضافة إلى فتحي عبد الوهاب وأحمد زاهر وندى السبكي والمخرج أحمد خالد موسى ومحمد سيد بشير ومعتز التوني.