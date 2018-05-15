بالفيديو: حمزة لبيض في مقدمة مستقبلي نجم ذا فويس عصام سرحان

حظي المغربي “عصام سرحان” باستقبال خاص، لحظة وصوله، زوال أمس الاثنين، إلى مطار الرباط سلا عقب مشاركته الناجحة في برنامج المسابقات ذا فويس، كما خصص له احتفالا استثنائيا من طرف أحد متعهدي الحفلات بمدينة سلا (شمال العاصمة الرباط).

وكان الفائز بلقب ذا فويس كيدز “حمزة لبيض” أول المستقبلين، حيث حضر رفقة أسرته للاحتفال بعودة “سرحان”، الذي وجد لحظة وصوله أيضا، عددا من أفراد عائلته إلى جانب عدد مهم من معجبيه، ومختلف وسائل الإعلام المغربية والمعربية المعتمدة بالمغرب.

وكان “عصام سرحان” قد تألق في كل مراحل المسابقة، حيث عبر في تصريح له عقب وصوله، عن سعادته الكبيرة بما تحقق خلال مشاركته في البرنامج، كما تقدم بالشكر لجل الفنانين المغاربة الذين دعموه خلال مختلف المراحل، خاصة النجم “سعد لمجرد” والفنانة “دنيا بطمة.”