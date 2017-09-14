“عيالنا بعيوننا” حملة تطلقها وزارة الداخلية لتوعية طلاب وطالبات المدارس

تزامناً مع انطلاق حملة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية التوعوية الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 تحت شعار «عيالنا بعيوننا»، وضمن الخطة التوعوية للعام الدراسي الجديد، قام فريق من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع وزارة التربية بتوزيع منشورات توعوية وهدايا على الطلبة والطالبات في العديد من المدارس بمختلف المحافظات.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن خطة هذا العام تشمل الكثير من الفعاليات المختلفة من ندوات ومحاضرات يتم تنفيذها على عدة مراحل لمزيد من التوعية لطلبة المدارس في جميع المراحل التعليمية.

وأشارت إلى أن الخطة تركز على مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي لغرس المفاهيم المرورية الصحيحة وكيفية التعامل الأمثل مع الطريق، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لتلك الخطة هو سلامة الأبناء والحد من الأخطاء على الطريق التي عادة ما تكون سبباً في وقوع الحوادث المرورية.

وأوضحت أن الخطة يتم تنفيذها عبر وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية) بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية (تويتر وانستغرام) moi_kuw لمزيد من التوعية الأمنية والمرورية لدى طلبة المدارس.

وأشارت إلى أهمية الدور التوعوي في ترسيخ قواعد وأسس ومفاهيم صالحة في نفوس الطلبة والطالبات منذ الصغر لإيجاد جيل واع.