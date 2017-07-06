حملة كبيرة في دبي لتحقيق المساواة بين الجنسين

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حملة جديدة تهدف إلى تسليط الضوء على حاجة النساء لدعم بعضهن البعض من أجل تحقيق أهدافهن بما يخص المساواة بين الجنسين.

وهذه الحملة أطلقها طلاب الجامعة الكندية في دبي، تحت شعار #هي من أجلها، وهي تقوم على جذب انتباه العامة حول الحملة العالمية الشهيرة #هو من أجلها والتي لاقت صدىاً كبيراً منذ انطلاقتها في عام 2014.

طلاب الجامعة الكندية في دبي ذكوراَ وإناثاَ قاموا بالبدء بالحملة مع الدكتورة فرانشيسكا أبريتش خلال حصة نقاشية، والتي تعدُّ جزءاً من فئة تأثير وسائل الإعلام على حاضرنا، أيقن خلالها الطلاب أن هنالك فجوات شاسعة في ما يتعلق بموضوع دعم المرأة لتحقيق أهدافها.

منافسات مشحونة

“هنالك الكثير من الشحنات السلبية بين النساء، ونضع مراراً بعضنا البعض في منافسات، كما نحكم على بعضنا البعض ونقوم بتوجيه التعليقات غير اللبقة، ولا نقوم بدعم بعضنا البعض لتحقيق أهدافنا، وحملة #هي من أجلها #HeforShe فرصة رائعة لأننا أحسسنا بأن المرأة بحاجة إلى تطويق ودعم نظيرتها”، قالت علا الجابري، طالبة في الجامعة الكندية في دبي.

وبدأ الطلاب بإرسال خطابات شكر للنساء اللواتي يعتبرن قدوة وقادة في دعم النساء الأخريات. وتشتمل هذه النماذج على أمهاتهم وجداتهم وأخواتهم وعماتهم، بالإضافة إلى المزيد من النساء البارزات في المجتمع مثل الملكة رانيا، وسمو الأميرة هيا بنت الحسين، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وقام الطلاب أيضاً بتزيين وشاح #هي من أجلها وارتدائه وإرسال صور لبعضهم البعض على منصات التواصل الاجتماعي.

“لقد قررنا استخدام الوشاح لأنه يمثل القيم التقليدية، وأيضاً يرمز إلى رسالة المساواة بين الجنسين، حيث بإمكان الذكور والإناث ارتدائه. وأحببت فكرة الوشاح كثيراً وقررت أن آخذه إلى منزلي”، قالت الطالبة هارشي جيهاني.

دعم بارز

حصدت حملة “هو من أجلها” والتي أطلقتها الأمم المتحدة قبل عامين حتى الآن، دعماً بارزاً من نجوم السينما العالميين مثل إيما واتسون، وشخصيات سياسية مثل رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو. وتضم الحملة أكثر من 1,600,000 متابع.

وقالت الدكتورة أبريتش، “آمل أن يتمكن الطلاب من جذب اهتمام الجمهور حول هذه الحملة”، وأضافت: “إن أي نوع من الدعوة إلى العمل لكسر القوالب النمطية السلبية هو مفتاح تحقيق المساواة الحقيقية ودفع عجلة التحول الثقافي نحو مساعدة المرأة في تحقيق أهدافها، فضلاً إلى دعم بعضهم البعض والذي سيساعد كثيراً في دفع المساواة بين الجنسين”.

هل ستشاركون في الحملة بإستخدام هاشتاغ #هي من أجلها #sheforshe على قنوات التواصل الاجتماعي؟