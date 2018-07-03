حموضة معدتك.. تحت السيطرة

في الآونة الأخيرة زادت بشكل كبير نسبة الشكوى من حموضة المعدة والشعور بالحرقة بعد تناول طعام دسما،حتى بتنا نجد اطفالا مصابون بتلك الحالة المرضية، ويتعامل الكثيرون من الناس مع تلك المشكلة الصحية بشيء من الاستهتار والتهاون مما يؤدي لتفاقم المشكلة الصحية مع الوقت، فالأمر لن يتوقف مستقبلا على مجرد الشعور بالانزعاج والضيق وعدم القدرة على استكمال الوجبة بسبب شعور “الحرقان” المصاحب لارتجاع أحماض المعدة للمرئ، بل إن الأمر إن لم يتم معالجته بطريقة صحيحة قد يتطور ويتفاقم ليتحول لحالات شديدة من ارتجاع المرئ والتي قد تتطلب تدخلا جراحيا في بعض الأحيان.

وللسيطرة على حموضة المعدة لا بد من اتباع بعض الخطوات الفعالة في ذلك وهي:

المبادرة السريعة بطلب التشخيص لتحديد المرحلة التي وصلت إليها حموضة المعدة ودرجة شدتها.

في حال تشخيص المرض يجب الالتزام بأخذ الأدوية بانتظام وعدم الإهمال ومراجعة الطبيب بصفة دورية.

تغيير العادات الغذائية الخاطئة واتباع نظام غذائي صحي بالابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحريفة والمقالي.

التخلص من الوزن الزائد والسمنة والكوليستيرول حيث أنهم يعدوا من الأسباب الهامة لتطور الحالة.

عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

تناول بعض الأطعمة التي من شأنها التقليل من حمض المعدة خاصة في الصباح الباكر وقبل النوم كالزبادي والموز واللبن الرائب والنعناع.

من الأمور النافعة للغاية في علاج حموضة المعدة المبدئية بشكل أساسي تناول بيكربونات الصوديوم بخلط مقدار ملعقة واحدة صغيرة مع كوب من الماء والتي من شأنها التقليل من حمض المعدة.

التوقف عن التدخين بشكل نهائي والذي يؤثر بشكل كبير على الوسط القلوي للمريء.

إن أغلب مشاكل حموضة المعدة يكون سببها اتباع عادات غذائية خاطئة وفي الوقت ذاته الإهمال والاستهتار بالمشكلة الصحية، لذا إذا كنت ترغب بالسيطرة على حموضة معدتك فالأمر بيدك أنت، فبادر سريعا بالتشخيص وتغيير أسلوب حياتك ونمطك الغذائي وسف تختفي حموضة معدتك إلى الأبد.