“حمية الجيش” تنزل وزنك خلال أسبوع

اذا كنت تبحثين عن خسارة الوزن بسرعة قياسية، ولا يوجد لديك الوقت الكافي لممارسة التمارين الرياضية بغية الوصول إلى هدفك المنشود؟

كل ما عليك فعله هو اتباع حمية جديدة، تعرف باسم “حمية الجيش”، والتي من شأنها مساعدتك على خسارة الوزن خلال أسبوع، علماً أنها تتكون من أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع.

وتقوم هذه الحمية على:

ضرورة تناولك لبوظة الفانيليا خلال الأيام الثلاثة لاتباع الحمية، وقد أثبتت النتائج قدرتها على مساعدتك على خسارة الوزن بسرعة هائلة للغاية.

تتضمن وجبة الإفطار تناول كوب من القهوة أو الشاي مع الكافيين، وقطعة واحدة من خبز التوست مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني ونصف قطعة جريب فروت.

تتضمن وجبة الغداء كوب من القهوة أو الشاي، وقطعة واحدة من خبز التوست، ونصف كوب من سمك التونا.

أما وجبة العشاء فتتكون من 85 غراماً من أي نوع من اللحوم، وكوب من الفاصوليا الخضراء، ونصف موزة، وتفاحة صغيرة، وبوظة الفانيليا.

ولابد أن تتاكدي أن اتباعك لهذه الحمية وحصولك على النتيجة المنشودة لا يجب أن يمنعك من ممارسة الرياضة.