حمية الدماغ تجنبك الإصابة بمتلازمة الزهايمر

الزهايمر أو الخرف مرض متطور يترافق غالبا ويظهر مع التقدم في العمر، وحتى الآن لم يتوصل العلم الحديث للأسباب المؤدية له، وكل العلاجات الحديثة الخاصة بهذا المرض يمكنها فقط أن تمنع تدهور الحالة ولكن لا تمنع أبدا الإصابة بها.

وحيث أن درهم وقاية خير من قنطار علاج وأن غالبيتنا يسعى لعيش حياة طيبة بصحة جيدة طوال فترات حياته، فهناك بعض الأطعمة والسلوكيات الغذائية التي تساعدك على تجنب الإصابة بالمرض مستقبلا والتي أثبتت فعاليتها بالفعل في تحسين الذاكرة ووظائف عمل الدماغ بشكل عام وهذا ما يعرف حديثا بـ “حمية الدماغ” والمقصود بها مجموعة من الأطعمة التي تدعم صحة عمل وظائف المخ والأعصاب بشكل عام .

ومن أهم تلك الأغذية الأسماك، وخاصة الغنية بمركبات الأوميجا 3 كسمك السلمون والتونا، فلقد ثبت أن تناول كميات كافية من مركبات الأوميجا الموجودة في الأسماك لها علاقة وطيدة بتحسين الذاكرة وتجنب الإصابة بألزهايمر بشكل كبير، لذا يوصي الأطباء بتناول هذه الأسماك على الأقل 3 مرات في الأسبوع أو تناولها عن طريق المكملات الغذائية.

يأتي الجوز في الترتيب الثاني بعد الأسماك مباشرة حيث وجدوا أن حبة الجوز تشبه إلى حد كبير شكل المخ، وهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تفيد صحة المخ وتدعم عمليات التذكر بالإضافة لأنه يعتبر مصدر غني بالأوميجا 3 أيضا.

كذلك تعتبر الخضراوات والفاكهة ذات اللون الأزرق المائل إلى البنفسجي من الأطعمة المحببة لدعم صحة الدماغ والوقاية من أمراض الخرف، كالتوت البري والعنب الأسود والملفوف والباذنجان.

كذلك يعتبر زيت الزيتون وزيت بذر الكتان من الكنوز الخفية التي تدعم حمية الدماغ وتحافظ على صحته لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة والأوميجا 3. كذلك فإن إضافة التوابل كالكركم والزنجبيل والقرفة والكمون والحبة السوداء إلى طعامك بشكل مستمر من شأنها أيضا أن تدعم حمية دماغك وتبقيك في حالة يقظة وتجنبك التعرض لالتهاب الدماغ.