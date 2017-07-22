حمية غذائية خاصة للراغبات في الحمل

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إذا قررت الإنجاب وتستعدين للحمل ننصحك بالتقليل من تناول كمية الكربوهيدرات، وهو ما حث عليه الخبراء بل أكدوا على تقليلها من قبل الزوجين، واقترحوا اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، لأنه يعول عليه كثيراً في مضاعفة فرص حدوث حمل للمرأة، ويمكن تعويض ذلك بتناول البروتينات والخضار الورقية.

توصل خبراء الخصوبة إلى نتائج دقيقة تؤكد أن الإكثار من تناول الكربوهيدرات بالنسبة للمرأة، يحد من قدرتها وحظها في التبويض وبالتالي الإنجاب، أما بخصوص الأطعمة التي تحتوي على مادة الكربوهيدرات، نذكر قائمة من الأغذية مثل الذرة والموز ودقيق الشوفان والبطيخ الأصفر والتوت البري والبطاطا الحلوة والبقوليات، إلى جانب الليمون والكاري.

وكانت صحيفة “الدايلي ميل البريطانية” قد نشرت تصريحاً للدكتورة جيليان لوكوود، من عيادة ميدلاند للخصوبة الكائنة في تاموورث بستافوردشاير ، نصحت فيه الأزواج بعمل حمية خصوبة:

“..ينصح الأزواج باتباع (حمية خصوبة) تركز على تناول حصة واحدة فقط من الكربوهيدرات يومياً، بالإضافة إلى تناول كميات غير محدودة من مادة البروتين الخالي من الدهون، إلى جانب الخضروات الورقية”.