حمية غذائية تفقدك 5كيلوغرامات من الوزن الزائد لعروس مثالية ورشيقة

إذا كنت تحضرين للاحتفاء بحفل زفافك، وتفكرين في استشارة خبير تغذية للتخفيض من وزنك واستعادة رشاقتك والظهور بإطلالة مثالية، نخبرك بأنه توجد طريقة مدهشة تفقدك ما لايقل عن 5 كيلوغرمات من وزنك الزائد في وقت زمني قصير، ولا يحتاج منك ذلك سوى إتباع بعض النصائح الذهبية تجعلك تنظمين وجباتك الغذائية وانتقائها بشكل جيد، والحمية تعتمد على نظام غذائي صحي يمنحك رشاقة العروس الأجمل.

للحفاظ على صحتك في أول خطوة يجب العلم أنه يمكنك انتقاء قطعتين من الفاكهة يوميا خلال إتباع هذا النوع من الحمية الغذائية الرائعة، علما أنه في وجبة فطور الصباح ،ينصح بتناول قطعتين من التوست الأسمر مع ملعقة كبيرة من اللبنة، أو قطعة من الجبنة، أو ثلاث شرائح من الحبش، ومن الضروري تناول الكثير من الخضار، وحذار إضافة أي نوع من الزيوت لها.

في الخطوة الثانية تناولي كمية معتدلة من الطعام في وجبة الغداء، أي من الأفضل الإقبال على كل ما هو مشوي من دجاج أو لحوم أو أسماك، مع تناول صحن كبير من السلطة المنوعة، وكذا إضافة ملعقة زيت صغيرة، وكوب من اللبن خالي الدسم. وبالموازاة مع ذلك ينصح الابتعاد عن الأطعمة المقلية.

وفي الخطوة الثالثة يمكن تناول وجبة العشاء تماما مثل وجبة الفطور الخفيفة، أي توست وألبان أو أجبان، أو قطعة صغيرة من الدجاج أو التونا مع وجبة من السلطة.

نصائح إضافية:

حان الوقت للابتعاد عن تناول النشويات لأنها من الأطعمة الرئيسية التي تتسبب في زيادة الوزن، لذا تجنبي تناول الخبز ومختلف النشويات بصفة عامة.

لتفعيل الحمية الغذائية يمكنك حتى في المنزل ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة فقط، لكن من أحسن التمارين الرياضية التي تمتص الدهون ولا تسمح بزيادة وزنك رياضة الجري.