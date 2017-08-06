حنان الخضر لــ “اليقظة”: تعلمت الصبر في ستار أكاديمي

شارك

طرحت نجمة ستار أكاديمي في نسخته الـ 11 “حنان الخضر”، فيديو كليب أغنية الديو الجديدة “ما خاسر والو” مع الملحن المغربي “مهدي مزين”، حيث أبدت سعادتها بتحقيق مليونيْ مشاهدة في ظرف أسبوع.

وكشفت “الخضر في دردشة مع “اليقظة” أنها قررت طرح مجموعة من الأغاني إضافة إلى “ميني ألبوم”، يضم في أغلبيته أغاني مغربية وأخرى عربية، وتابعت: “لدي رغبة في تقديم العديد من الأعمال بمختلف اللهجات، كما أن طموحي لا حدود له، لن أخف رغبتي الكبيرة في الوصول إلى العالمية والتعامل مع مختلف الأسماء المعروفة من ملحنين وكتاب وموزعين، طموحي كبير ولن أتوقف عن العمل والإنتاج.”

وعن الشعبية الكبيرة التي حافظ عليها مواطنها “سعد المجرد” بالرغم من أزمته الأخيرة، أكدت “الخضر” أنها فخورة بما قدمه للأغنية المغربية وبالنجاح الساحق الذي حققه ووصوله العالمية، مؤكدة أن عودته إلى الساحة الفنية ستكون أقوى من ذي قبل.

“الخضر” التي اعتبرت أن الجمال والموهبة عاملين مهمين للفنان من أجل تحقيق النجاح، اعتبرت أنها حققت حلماً كان شبه مستحيل وذلك بمشاركتها في برنامج ستار أكاديمي، وقالت: “سعدت بتحقيق حلم المشاركة في برنامج ستار أكاديمي وشرف لي قبولي في تلك المسابقة، وسعدت أكثر بوصولي المراحل النهائية ولتلك الأصداء الإيجابية التي تركتها عبر مشاركتي، كما تعلمت الشيء الكثير، ففي ستار أكاديمي تعلمت الصبر لأني لم أكون يوماً صبورة، كما منحني هذا البرنامج القوة ومواجهة مشاكل الحياة.”