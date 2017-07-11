البحرينية حنان رضا لليقظة: لعشقي للمغرب أهديته “شفتي أنا”

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طرحت خريجة برنامج “آراب آيدول” البحرينية “حنان رضا” أغنية مغربية حملت عنوان “شفتي أنا”، كلمات الشاعر الكويتي “مصعب العنزي”، لحن “رضوان الديري”، وتوزيع “جلال الحمداوي.”

وكشفت “حنان” في تصريح خصت به موقع “اليقظة” أنها اختارت طرح أغنية باللهجة المغربية لعشقها للمغرب وأيضاً لعلاقة الصداقة التي تربطها وعدد من الفنانين المغاربة في مقدمتهم “سلمى رشيد” التي جمعتها وإياها علاقة طيبة خلال مشاركتهما في برنامج اراب آيدول (موسم 2013).

وتابعت الفنانة البحرينية: “من الأسباب التي جعلتي أقدم أغنية باللهجة المغربية هي أني لم أكن أسمع الأغاني العربية، وأول ما بدأت الاستماع إلى الموسيقى العربية أعجبت جداً بالأغنية المغربية بما فيها الأغنية الشعبية وأغاني الراي، فكان ضمن مشاريعي الفنية تقديم أغنية مغربية قبل أن يفاجأني الشاعر الغنائي مصعب العنزي بأغنية “شفتي أنا” التي أعجبت بها جداً، وقررت تقديمها كهدية مني للمغرب الذي أعشقه.”

وعن تعاونها مع الملحن المغربي “رضوان الديري”، أكدت “حنان رضا” أنها وجدت فيه الشخصية المرنة والمتعاونة، حيث تم الاشتغال بينهما بشكل سلس وبأسلوب ساهم في تقديم العمل بشكل مميز، بانتظار أن يتم التعاون بينهما في أغاني مغربية مقبلة.

يذكر أن كليب “شفتي أنا” الذي طرح قبل أسبوعين، تم تصويره بمنتجع مراسي بالمحرق (البحرين)، وهو من إخراج “خليل المالود.”