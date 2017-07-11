بالصور: في تظاهرة عالم القفطان……حنان لخضر تتألق بقفطان فاخر للمصممة مريم بلخياط

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تألقت خريجة برنامج “ستار أكاديمي” “حنان لخضر” بقفطان مغربي فاخر من تصميم المبدعة “مريم بلخياط”، وخطفت الأضواء خلال مشاركتها ضمن فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة “عالم القفطان” ( World Of Caftan)، التي نظمت بمدينة مليلية (شرق المغرب).

وظهرت “لخضر” في غاية الأناقة والجاذبية بمكياج خفيف ناسب ملامح وجهها البارزة، وبشكل متناسق مع القفطان الوردي، حيث قدمته المصممة “بلخياط” على شكل لوحة فنية واستخدمت فيه خيوطاً ذهبية وأحجاراً براقة وتطريزات بلمسة الورود وأوراق الشجر الملونة، مع حزام عصري وأنيق اعتمدت في تصميمه على الأحجار شديدة اللمعان.

وكانت “لخضر” قد أدت أغنيتها “تحدي” وسط حضور جماهيري كبير توافد لحضور هذه التظاهرة العالمية من مختلف أنحاء العالم، كندا، فرنسا وإسبانيا إضافة إلى المغرب.